Берёзовский район, Югра, , 15:40 — REGNUM В Югре по факту гибели семилетнего мальчика в реке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что днём 11 мая ребёнок, катаясь на велосипеде в районе пересечения улиц Набережная и Молодости города Белоярский, не справился с управлением и съехал в реку Казым. Тело мальчика до сих пор не найдено.

По факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам расследования будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц муниципалитета в части не обеспечения безопасности места общего пользования, сообщают в СУ СКР по ХМАО.

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