Бней-Брак, , 15:40 — REGNUM Израильский город Бней-Брак буквально провел всю ночь на ногах: жители были встревожены известием о пропаже шестилетнего мальчика. О том, как искали и нашли ребенка, рассказывают «Вести» (Израиль).

Полиция Бней-Брака приложила серьезные усилия: на поиски ребенка, которого не видели с вечера 12 мая, были брошены патрульные машины, оповещавшие окрестности через громкоговорители. Отряды добровольцев прочесывали окрестности. Кроме того, к поискам присоединились жители Бней-Брака, выходившие целыми семьями, чтобы обнаружить пропавшего ребенка.

В итоге мальчик нашелся утром 13 мая в собственной постели. Всю ночь он мирно проспал под выдвижной частью кровати, на лежащем под ней матрасе, из-за чего его и не обнаружили родители.