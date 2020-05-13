Гриффин, , 15:29 — REGNUM Пятилетний ребенок в США случайно убил своего 12-летнего брата 9 мая после того, как выстрелил в него из брошенного пистолета, который он нашел в лесу позади их дома. Об этом сообщает CNN.

Мальчик рассказал полиции, что, когда нашел оружие, подумал, что это игрушка, и случайно выстрелил своему брату в грудь, говорится в пресс-релизе полицейского управления в Гриффине, штат Джорджия. Его брата доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Ранее в тот же день, по словам сотрудников полиции Гриффина, офицеры попытались остановить движение в этом районе, но трое мужчин смогли покинуть автомобиль и скрылись за домами в непосредственной близости от того места, где произошла трагедия.

Полиция провела обыск в этом районе после того, как мужчины сбежали, но не нашли никакого оружия.