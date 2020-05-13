Москва, , 14:49 — REGNUM Московский городской суд отправил на принудительное психиатрическое лечение безработного Сергея Григорьева, убившего осенью прошлого года сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ Владислава Капустина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Применить к Григорьеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в суде.

Напомним, что Григорьев с ножом напал на сотрудника СК Капустина прямо на проходной штаб-квартиры Следственного комитета в Москве. Капустин получил несовместимые с жизнью ранения и скончался в больнице.