Уфа, , 14:48 — REGNUM Дорожная карта по завершению строительства недостроев утверждена в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 12 мая на совещании, которое проходило в формате «Строительный час», глава региона Радий Хабиров утвердил дорожную карту по достройке в регионе проблемных объектов незавершенного строительства.

Отмечается, что соответствующий документ будет опубликован до конца текущего месяца на сайте государственного комитета республики по строительству и архитектуре.

В утвержденному плане оговаривается график по достройке 128 объектов незавершенного строительства. По каждому такому проблемному объекту выработан план действий, а также указаны сроки исполнения.

По словам представителя инициативной группы дольщиков Зульфии Гайсиной, документ был вынесен на общественное обсуждение и не получил негативных замечаний.

По словам Радия Хабирова, нужно в сжатые сроки закончить строительство недостроев в небольших населённых пунктах. Затем все усилия будут направлены на достройку проблемных объектов в Уфимском районе и Уфе.

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