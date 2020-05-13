Уфа, , 14:27 — REGNUM Проверить должностных лиц и сотрудников социального приюта на их компетентность рекомендовала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

По сообщению пресс-службы ведомства, сведения по данному факту поступили к Анне Кузнецовой ранним утром. В связи с этим была срочно организована соответствующая проверка. Омбудсмен постоянно получает информацию по данному инциденту.

По ее словам, остается непонятным, как подобные люди получают работу в социальных детских учреждениях. Ведь сложилось такое впечатление, что женщина совершенно не понимала, куда пришла работать. По всей видимости, она не была проинструктирована и не знает порядок осуществления деятельности в учреждении. Остаются вопросы и к руководителю приюта: как он, видя это, допустил сотрудника к работе.

Детский омбудсмен заявила, что нужно очень внимательно провести проверку компетентности должностных лиц и работников учреждения. Потому что нельзя допускать подобных случаев впредь.

Отмечается, что в Роскомнадзор уже отправлено обращение о блокировке данного видео в социальных сетях.

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