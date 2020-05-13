Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите. Запись происшествия появилась 13 мая в YouTube.
Срыв крыши супермаркета произошёл на улице Красноармейской. Ветром сначала приподняло покрытие крыши, а затем металлическое полотно полностью опрокинулось на землю.
Городские власти сообщили о более чем 20 повреждённых ветром крышах, пострадавшие здания перечислены в сообществе «Администрация городского округа «Город Чита» в соцсети «Вконтакте». Крыши снесло в том числе у родильного дома и общежития.
Сообщается об одном пострадавшем, на которого упал профлист. Мужчине оказали первую помощь в больнице, он отправился домой.
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