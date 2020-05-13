Чита, , 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите. Запись происшествия появилась 13 мая в YouTube.

Срыв крыши супермаркета произошёл на улице Красноармейской. Ветром сначала приподняло покрытие крыши, а затем металлическое полотно полностью опрокинулось на землю.

Городские власти сообщили о более чем 20 повреждённых ветром крышах, пострадавшие здания перечислены в сообществе «Администрация городского округа «Город Чита» в соцсети «Вконтакте». Крыши снесло в том числе у родильного дома и общежития.

Сообщается об одном пострадавшем, на которого упал профлист. Мужчине оказали первую помощь в больнице, он отправился домой.

Читайте также: В Чите устраняют последствия урагана

А также: Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье