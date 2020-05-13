Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Силовики пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго». По предварительным данным, это связано с пропажей 70 млн рублей во время строительства стадиона «Зенит Арена». Об этом 13 мая ИА REGNUM рассказали в акционерном обществе.

Стадион «Газпром Арена» (ранее «Зенит Арена") Дарья Драй © ИА REGNUM

«Идут обыски», — лаконично сообщили в «Ленэнерго».

По данным издания «47news», обыски начались 13 мая утром и проходят по 20 адресам Москвы и Петербурга. Они связаны с делом возбужденном по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного при закупке кабеля для «Зенит Арены».

«Фабула дела касается прокладки в 2015 и 2016 годах двух кабельных линий 110 кВ от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» для стадиона «Зенит Арена». Стоимость работ оценивалась в 902 млн рублей. Подрядчиком выступало «Ленэнерго», — уточняет издание.

По версии следствия, кабель закупался у московского завода «Эстралин», но через ряд компаний-посредников. Эта цепочка «съела» около 70 млн рублей.