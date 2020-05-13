Курган, , 13:42 — REGNUM В Курганской области возбуждены три уголовных дела за уничтожение лесных насаждений в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Установлены виновники пожаров в Кетовском районе вблизи посёлка Чашинский (сумма ущерба 2,8 млн рублей), вблизи посёлка Илецкий (ущерб 2,4 млн рублей), а также у села Давыдовка Притобольного района (ущерб 229 тыс. рублей). Ведётся следствие.

Отмечается, что с начала введения в Курганской области особого противопожарного режима сотрудниками федерального государственного пожарного надзора проведено 854 рейда, в населённых пунктах региона, составлено 615 административных протоколов об административных правонарушениях.