Ванджу, , 13:29 — REGNUM 13 мая в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,8 балла произошло в 15:19:02 в 27 км к северо-востоку от уезда Ванджу провинции Чолла-Пукто. Очаг залегал на глубине 12 км.

Отмечается, что последний раз землетрясение, магнитуда которого была больше двух, в данном регионе фиксировали пять лет и пять месяцев назад в декабре 2014 года.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».