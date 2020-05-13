Самара, , 13:13 — REGNUM Сотрудник полиции пришел на помощь собаке, которая упала в глубокий колодец в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, полицейский находился в поселке Варламово Сызранского района. Он услышал вой животного, который раздавался из глубокого коммуникационного колодца.

Страж порядка позвал на помощь одного из местных жителей, поскольку одному ему не под силу было спасти упавшее животное. Мужчинам удалось вытащить бездомную собаку. Отмечается, что животное не пострадало.

Вскоре сотрудники коммунальных служб закрыли колодец специальным щитом.

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