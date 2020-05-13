Якутск, , 12:57 — REGNUM В Якутске уровень воды в реке Лена поднялся на 14 см выше опасной отметки. Сообщение об этом опубликовано 13 мая в Telegram-канале городской мэрии.

«По состоянию на 16 часов (10 часов мск) 13 мая уровень воды на гидропосте г. Якутска составил 841 см», — говорится в сообщении.

Опасным считается уровень 827 см. В Кангалассах вода поднялась до 999 см, что на 1 см меньше опасной отметки, в Табаге — до 956 см (14 см до опасных явлений), в Тулагино — до 1114 см.

В мэрии уточнили, что за два часа вблизи Якутска уровень воды поднялся на 7 см, в Кангалассах — на 5 см, в Табаге и Тулагино — на 1 см. В Табаге наблюдается редкий ледоход, в Якутске — затор выше поста, в Кангалассах — затор выше и ниже гидропоста.

Подтопления территорий и жилых домов зафиксированы в Тулагино, Капитоновке, Кангалассах, Пригородном, Даркылах, Хатассах и Табаге.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая власти Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

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