Уфа, , 12:53 — REGNUM 725 человек переносят коронавирус в легкой форме в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие сутки в регионе выявили еще 49 носителей этой инфекции. А всего зафиксировано 1696 фактов инфицирования.

При этом 468 граждан полностью справились с инфекцией. Это на два человека больше, чем ранее. В этот период никто не умер от COVID-19, поэтому количество смертей пациентов с этой болезнью осталось неизменным (16 пациентов).

На учете у врачей находятся 1212 граждан (плюс 47 в сравнении с показателем вчерашнего дня). При этом 487 пациентов лечат в больницах, а 725 человек проходят лечение на дому.

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