Москва, , 12:32 — REGNUM Любому чиновнику, публичному человеку и представителям известных компаний, авторитетных организаций важен безупречный контент в цифровом пространстве, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя высказывание саратовской чиновницы.

«Всего лишь одно неосторожное слово в посте чиновницы Саратовской области Лидии Прозоровой подтверждает факт, что любые достижения в работе может обнулить неправильно выраженная мысль в публичном поле.

Действительно, тональность любого поста и комментария сегодня имеет колоссальное значение, к ней могу придраться.

Думаю, мало кто вник в смысл высказывания госпожи Прозоровой. Она призывала обратить внимание на отсутствие должной поддержки пенсионеров и ветеранов труда, поднявших страну в трудные послевоенные годы.

Но получилось как всегда — нашли козла отпущения и на фоне любого маленького скандальчика никто не стал анализировать все системные недочеты в социальной политике того или иного региона страны.

В мае инициирована разработка нового законопроекта, ужесточающего наказание за публичные оскорбления и хамство. При взыскании штрафов и увольнении чиновников за неосторожные публичные высказывания важно опираться на букву закона, а не на эмоции.

Опытный юрист еще может легко опротестовать увольнение Лидии Прозоровой. Она ничего не украла и ни в чем не виновата. По крайней мере, в соответствии с сегодняшним законодательством», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области оскандалилась очередная чиновница. За унизительные и хамские высказывания сотрудница Центра молодёжных инициатив в городе Энгельсе Лидия Прозорова поплатилась своей должностью.

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