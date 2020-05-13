Анкара, , 12:20 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 450 кг контрабандного табака, об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Шанлыурфа, расположенной на юго-востоке страны. Во время изъятия также были арестованы двое подозреваемых, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее власти Турции ввели запрет на импорт электронных сигарет, табака для кальяна и прочей сопутствующей продукции.

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