Кабул, , 12:17 — REGNUM В Афганистане увеличилось число жертв теракта, совершённого боевиками в роддоме в Кабуле. Так, по данным минздрава страны, в результате атаки погибли 24 человека, передаёт 13 мая телеканал 1TV.

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Ранее полиция Афганистана сообщала о по меньшей мере 14 убитых мирных жителях, включая двух новорождённых детей, и ещё 15 раненых. На сегодня известно о 16 получивших ранения в результате нападения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая террористы атаковали роддом «Врачей без границ» в столице Афганистана. Сначала в больнице прогремел взрыв, а после туда ворвались вооружённые боевики в военной и полицейской форме и устроили стрельбу по людям.

Число погибших в результате теракта составило 16 человек, в их числе — роженицы и новорождённые младенцы.

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