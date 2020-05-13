Канаш, , 11:53 — REGNUM В чувашском Канаше судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в гибели работника котельной. Ему назначен судебный штраф, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстал 33-летний житель Канаша, который занимается организацией сезонного отопления одного из нежилых помещений города. Следствием установлено, что он привлёк в качестве кочегара 30-летнего горожанина.

«Однако мужчина не обеспечил в котельной достаточную вентиляцию, в результате в ночь с 1 на 2 января 2020 кочегар скончался от отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ведомстве отмечают, что по ходатайству мужчины постановлением суда дело было прекращено, так как фигурант не судим, свою вину признаёт, в содеянном раскаивается и ему инкриминировалось преступление средней тяжести. Ему назначено 120 тыс. рублей судебного штрафа.

Уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

Напомним, в мае 2019 года в Чувашии по аналогичной статье проходил 30-летний чебоксарец. Следствием и Ленинским районным судом было установлено, что 16 февраля 2019 года во время уборки снега подозреваемый, управляя трактором, не убедился в безопасности маневра и насмерть сбил 34-летнюю женщину. Мужчина признал вину и «загладил вред, который был причинен признанной потерпевшей матери погибшей». Уголовное дело постановлением суда по ходатайству подозреваемого и с согласия потерпевшей прекращено с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей.