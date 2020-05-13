Омск, , 11:53 — REGNUM Следствие устанавливает обстоятельства несчастного случая с ребёнком в Омске.

Как сообщили ИА REGNUM 13 мая в областном следственном управлении СКР, вечером 12 мая на игровой площадке у дома на проспекте Мира на девятилетнего мальчика упали металлические ворота. Ребёнок получил тяжелейшие травмы и скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Туве в притоке реки Алаш нашли тело двухлетнего ребёнка.

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