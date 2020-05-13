Еравнинский район, Бурятия, , 11:41 — REGNUM Шквалистый ветер в Еравнинском районе Бурятии 13 мая повредил несколько зданий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, порывом снесло со здания крыши средней школы в Сосново-Озёрске часть кровли.

«Помимо школы, повреждено здание центральной районной больницы, администрации района и дома частного сектора», — добавили в правительстве.

Глава республики Алексей Цыденов поручил в связи с этим оказать поддержку районным властям оценить ущерб от непогоды. Кроме того, региональные власти выделят финансирование на устранение последствий.

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