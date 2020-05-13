Триполи, , 11:33 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли удар по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Об этом 13 мая сообщается в заявлении ПНС.

Удар был нанесен на юго-западе столицы государства, города Триполи, в результате чего было уничтожено два транспортных средства с 10-ю военными. Целью спецоперации было пресечение снабжения сил ЛНА.

Напомним, противостояние между ЛНА и ПНС значительно обострились в апреле 2019 года, когда Хафтар объявил о широкомасштабном наступлении на Триполи. В ходе столкновений погибли свыше 1 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные ПНС нанесли удар по базе Аль-Ватия в Ливии