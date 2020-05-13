Красноярск, , 11:25 — REGNUM По состоянию на утро 13 мая в Красноярском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 426 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в шести районах, угрозы населённым пунктам нет.

Три пожара на площади 212 га уже локализованы.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 18 лесных пожаров в 14 районах на площади 640 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае сняли режим ЧС в лесах.

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