Кызыл, , 11:19 — REGNUM В столице Тувы Кызыле правоохранители изъяли из незаконного оборота более 20 тонн пива. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, алкогольную продукцию удалось выявить в рамках операции «Контрафакт».

Всё началось с двух машин, остановленных инспекторами ДПС. В ходе обыска полицейские нашли 42 пластиковых бутылок по 1,3 литра каждая с пивной продукцией. Документов не было, зато водители признались, что купили алкоголь на одной из оптовых баз Кызыла.

Проверяя информацию, на складе компании, занимающейся оптовой торговлей, правоохранители нашли 66 наименований алкогольной продукции. Общий объём изъятого превысил 20 тонн. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее республиканские власти ввели полный запрет на продажу спиртного во время действия ограничительных мер из-за коронавируса. Благодаря этому, как сообщало ИА REGNUM, снизилось количество пьяных преступлений.

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