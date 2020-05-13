Уфа, , 11:16 — REGNUM Мужчина погиб во время пожара в жилом доме в селе Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел ночью 13 мая в с. Амзя в квартире двухэтажного четырехквартирного дома.

Во время борьбы с огнем из дома были эвакуированы девять человек, в том числе трое детей. Спасатели ликвидировали пожар.

Сообщается, что в ходе тушения пожара было найдено тело мужчины 1962 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины этого происшествия.

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