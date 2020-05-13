Багдад, , 10:53 — REGNUM Вооруженные силы Турции нанесли удар по территории Ирака, в результате чего погибли четверо курдских повстанцев. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter.

По данным военного ведомства, удар турецкой авиации пришелся по районам Метина и Хакурк, где были обнаружены укрытия Рабочей партии Курдистана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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