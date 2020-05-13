Ярославль, , 10:45 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 88 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

В течение последних дней в регионе наблюдается стабильный прирост новых случаев, каждый день их количество растет. 88 за сутки — новый максимум в регионе. Общее количество инфицированных составило 1363, выздоровели 207, 11 скончались.

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