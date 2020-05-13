Тель-Авив, Израиль, , 10:47 — REGNUM Представители вооруженных сил Израиля застрелили подростка во время столкновений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины.

«15-летний … (подросток) был убит выстрелом в голову. Пуля была выпущена израильским военным в лагере Аль-Фавар», — говорится в заявлении ведомства.

Лагерь расположен недалеко от Хеврона, на юге оккупированных территорий Западного берега реки Иордан. В ходе беспорядков также ранения получили еще четверо палестинцев, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Израильская сторона пока не выступила с заявлением по данному инциденту.

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