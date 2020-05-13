Кострома, 13 мая 2020, 10:36 — REGNUM В Костромской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 18 человек. Об этом 13 апреля сообщает оперативный штаб по региону. Общее количество инфицированных, включая 119 выздоровевших, увеличилось до 402.

Коронавирус
Коронавирус

Положительный результат дали тесты жителей Костромы, Мантурово, Шарьи, Волгореченска, Буйского, Красносельского, Октябрьского и Нерехтского районов.

В больницы госпитализировано 56 пациентов, двое из них находятся на ИВЛ. На домашнем лечении находятся 220 человек, 7 человек с COVID-19 скончались.

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