Чита, , 10:32 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 13 мая, оправдался прогноз синоптиков относительно шторма. Как сообщает канал газеты «Вечорка», в Читу пришёл ветер такой силы, что срывает крыши с домов, уносит плохо закреплены рекламные конструкции и остановки.

Ураганный ветер с нёс крышу в Чите Цитата из канала газеты «Вечорка»

В Чите ветром разрушило крышу Цитата из канала газеты «Вечорка»

Забайкальские спасатели между тем предупреждают: «Во второй половине дня 13 мая и в течение ночи 14 мая местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами 25−30 м/с. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия».

Штормовой ветер в Забайкалье Цитата из канала газеты «Вечорка»

В Забайкальском крае вновь объявлено штормовое предупреждение.

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