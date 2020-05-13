Дзун-Хемчикский район, Тува, , 10:19 — REGNUM В Туве возбуждены три уголовных дело по фактам возникновения лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, наиболее масштабным стало возгорание в Дзун-Хемчикском районе 21 апреля.

Предположительно, причиной пожара стал непотушенная сигарета, брошенная на землю. Ущерб лесному фонду республики превысил 100 млн рублей. Виновник к настоящему моменту уже установлен.

«Общий ущерб лесному фонду по трём уголовным делам составляет более 107 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

Как сообщали ИА REGNUM, к концу апреля в регионе горело более 10 тыс. га леса. Это больше, чем за весь прошлый год.

«Таким образом получается, что ещё год особо не начался, а у нас уже сгорело леса намного больше, чем за весь прошлый год. Это при том, что мы боремся с коронавирусом, и все по идее должны находиться в пределах своей семьи», — отмечал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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