Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Отключение аппарата ИВЛ, который загорелся, и отравление продуктами горения, — основные возможные причины смерти пяти пациентов отделения реанимации петербургской больницы Святого великомученика Георгия, где 12 мая произошел пожар. Об этом 13 мая сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Из материалов уголовного дела следует, что ранним утром 12 мая в отделении реанимации городской больницы Святого Великомученика Георгия произошел пожар, в результате которого погибли пять пациентов больницы.

Как уточняют в ведомстве, в настоящее время осмотрено место происшествия, допрошены должностные лица больницы, медицинский персонал и свидетели.

«Кроме того, назначен комплекс различных экспертиз, произведена выемка документации, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении ГСУ СК.

По данным телеканала «78», один из них погибших пациентов умер от отключения аппарата ИВЛ — того самого, который и стал причиной возгорания в учреждении. Еще четверо пациентов умерли из-за отравления угарным газом.

В свою очередь, в больнице сообщили, что во время ЧП один из врачей отделения, которые тушили пожар и эвакуировали всех пациентов из реанимации, пострадал.

«В ходе этих действий один из врачей отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет», — отметили в больнице.

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Кроме того, в медучреждении отметили, что только благодаря мгновенным и слаженным действиям дежурного медицинского персонала, который находился в данном помещении в момент возгорания, удалось обеспечить локализацию огня и быстрейший доступ сотрудникам противопожарной службы для ликвидации пожара, организовать и провести экстренную эвакуацию пациентов данного отделения и других подразделений больницы.

«Совокупность этих действий позволила избежать большего количества жертв, но, к несчастью, не позволила избежать их полностью, — говорится в сообщении больницы. — От лица администрации и сотрудников больницы Святого Георгия мы приносим родственникам и близким погибших искренние и глубокие соболезнования в связи с их утратой. Скорбим вместе с вами».

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