Соледар, ДНР, 13 мая 2020, 09:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 13 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела посёлка Старомихайловка повреждения получили три дома. При тушении загоревшегося дома ожоги конечностей получила мирная жительница 1968 года рождения. Также зафиксированы повреждения двух домов в посёлке Ясное.
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