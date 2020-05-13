Соледар, ДНР, , 09:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 13 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности семь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Ясное, Петровское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Старомихайловка повреждения получили три дома. При тушении загоревшегося дома ожоги конечностей получила мирная жительница 1968 года рождения. Также зафиксированы повреждения двух домов в посёлке Ясное.

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