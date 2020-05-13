Омск, , 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.

Таким образом, всего к 13 мая в Омской области коронавирус выявлен у 355 человек. Выздоровели 63 человека.

В регионе за сутки скончались двое мужчин, у которых выявили коронавирус. Количество умерших выросло до десяти человек.

В стационарах находятся 155 пациентов, в том числе пять детей. На дому изолированы 127 человек с коронавирусом, в том числе пять детей. У них нет клинических проявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области ужесточают контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в магазинах, аптеках и транспорте.

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