Кызыл, , 09:31 — REGNUM В Туве скончался первый пациент с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, он поступил из ожогового отделения республиканской больницы в тяжёлом состоянии.

«Причина смерти будет уточнена после патологоанатомической экспертизы», — отметили в минздраве.

Тем временем в реанимации остаются четыре пациента, все они подключены к кислороду. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 157. К настоящему моменту излечились 46 человек.

Напомним, за последние дни число заражённых в республике резко выросло. Глава республики Шолбан Кара-оол объяснил это кратно выросшими масштабами тестов и показателем эффективности работы служб.

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