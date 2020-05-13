Якутск, , 09:31 — REGNUM Власти Якутии ввели 13 мая региональный режим ЧС из-за паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Только в одном Промышленном округе пострадавших от паводка зарегистрировано более 50 человек. Это даёт основание для объявления регионального ЧС в следствие паводка на территории ГО «Город Якутск».

В 16 часов будут произведены взрывные работы на Буденновской протоке (недалеко от Кангалассов), надеюсь это даст возможность воде уйти. Соответствующее решение принято главой республики», — написала в Instagram мэр Якутска Сардана Авксентьева, после того как побывала на затопленных территориях.

Днём в микрорайоне Кангалассы уровень воды в реке Лена составлял 994 см, при критической отметке 1000, за 2 часа вода поднялась на 8 см. В зоне затопления зарегистрировано 12 частных домов. В настоящее время подтоплен один.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске сложилась серьёзная паводковая ситуация на реке Лена — несколько населённых пунктов затоплены, идёт эвакуация населения.