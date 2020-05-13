Сана, , 09:25 — REGNUM В результате столкновений в Йемене погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом 13 мая сообщают местные СМИ.

Бои прошли между военными Южного переходного совета и правительственными войсками в провинции Абьян.

Напомним, 26 апреля власти Южного переходного совета объявили о самоуправлении, обвинив правительство в неспособности решить социальные проблемы региона. После этого между сторонами начались вооруженные столкновения.

Прежде участники конфликта вели совместную борьбу против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть страны, включая столицу, город Сана. Теперь союз раскололся, что значительно осложняет урегулирование конфликта.

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