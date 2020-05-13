Челябинск, , 09:06 — REGNUM В Челябинске пострадавший от сотрудника полиции гражданин был изнасилован резиновой дубинкой. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, вначале задержанный был избит. Затем его изнасиловали.

Как сообщало ИА REGNUM, этот гражданин 6 мая ломал дверь в квартиру одной местной жительницы. Полицейские доставили дебошира в отделение. Один из сотрудников уже арестован за превышение полномочий.

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