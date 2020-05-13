Белоярский, Югра, , 09:03 — REGNUM В ХМАО разыскивается семилетний мальчик, который на велосипеде упал в реку Казым. Об этом сообщает пресс-служба мобильного поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югория».

Несчастный случай произошёл в городе Белоярский, в районе речного вокзала. Мальчика унесло течением реки, его местонахождение до сих пор не установлено.

Спасатели на данный момент обследовали 10 км береговой линии. Траление и исследование дна реки эхолотом дали лишь одну находку — велосипед ребёнка.