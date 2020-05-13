Анкара, , 08:50 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей парии Курдистана (РПК). Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства обороны, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Инцидент произошел в провинции Агри. Повстанцы были обнаружены с помощью разведывательного беспилотника, после чего были убиты ударами авиации.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению как правило к физически ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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