Уфа, , 08:46 — REGNUM Водитель отечественного грузовика погиб во время дорожной аварии на автотрассе в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, смертельное ДТП произошло днем 12 мая на автотрассе Красный Холм — Николо-Березовка.

Согласно одной из версий, на 44 км этой дороги грузовая «Газель», под управлением жителя Нефтекамска 24-х лет врезалась в попутный грузовой автомобиль «ГАЗ». От удара автомобиль «ГАЗ» оттолкнуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомашиной Skoda Fabia.

В этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы водитель «ГАЗ» 32-х лет. А водитель Skoda 26-и лет был доставлен в медучреждение.

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