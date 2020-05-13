Анадырь, , 08:41 — REGNUM В посёлке Беринговский Анадырского района на Чукотке 12 мая ушли днём из дома и не вернулись два несовершеннолетних брата, 2012 и 2014 годов рождения. Их поисками занимаются полиция, родные, Росгвардия и волонтёры.

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Ночью с 12 на 13 мая к поискам подключились 59 человек и 13 единиц техники. В настоящее время группа волонтёров поменялась, и в поисках участвуют 15 волонтёров и три единицы техники, пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, причины смерти ранее пропавшего и найденного мертвым девятилетнего мальчика устанавливают в Башкирии — его обнаружили в воде.