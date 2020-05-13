Чеди-Хольский район, Тува, , 08:36 — REGNUM В Чеди-Хольском районе Тувы нашли пропавших ранее малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сообщение о пропаже поступило в ночь с 11 на 12 мая.

В полицию позвонила мать 12-летней девочки, которая вышла в тот день погулять и не вернулась. Вместе с ней без вести исчезли трое малолетних детей в возрасте 4, 7 и 9 лет.

Правоохранители организовали поиск пропавших при помощи представителей районной администрации и работников сельской школы. В результате все четверо были найдены в берёзовой роще возле села Хову-Аксы.

«Дети ушли играть в рощу и не заметили, как стемнело. Осознав, что уже очень поздно, дети побоялись идти домой и собирались переночевать там же», — отметили в МВД.

Как отмечается, никаких преступлений в отношении детей не было совершено. При этом в отношении их родителей были составлены административные протоколы.

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