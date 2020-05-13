Якутск, , 08:23 — REGNUM В Якутске сложилась серьёзная паводковая ситуация на реке Лена — несколько населённых пунктов затоплены, идёт эвакуация населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Читайте также: Вода из реки Лена затопила улицы Якутска

Уровень воды постоянно растёт, эвакуировано более 20 человек, в том числе дети. Пункт временного размещения уже принял первых постояльцев — двух женщины и троих детей, один из них — новорожденный.

В настоящее время в зоне подтопления находятся территории в пригородных районов Табага, Кангалассы, Тулагино и Пригородном, а также в Промышленном округе.

Пока есть информация о подтоплении 52 домов в пригороде Якутска, где проживает 162 человека, в том числе 44 ребёнка. Также пошла вода на десятки участков и домов ещё в нескольких районах Якутии: в селе Хатассы, на Покровском тракте, в селе Пригородный и других. Многие жители не хотят покидать дома, есть вероятность, что будет приостановлена подача электроэнергии.

До критических отметок остаётся буквально 2−5 см в некоторых местах. В Табаге наблюдается редкий ледоход, в Якутске — густой, в Кангалассы ледовый затор выше и ниже гидропоста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранний ледоход на реке Лена осложнил паводковую ситуацию в Якутии, ранее власти республики сообщили о готовности противостоять стихии.