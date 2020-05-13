Амстердам, , 08:15 — REGNUM Нидерландская полиция сообщает, что в апреле её сотрудники чаще становились мишенью насильственных действий, чем до начала коронакризиса. Так, в неделю с 6 по 13 апреля количество инцидентов на 40% превысило докризисный уровень. В другие недели число насильственных действий по отношению к сотрудникам полиции также превышало средний уровень.

В качество примера, в частности, упоминается о т.н. коронаплевателях, которые кашляют или плюются в лицо полицейским и грозят заразить их коронавирусом. В последние дни, впрочем, наблюдается снижение числа инцидентов.

Во время кризиса полиция также сталкивается с возросшим числом жалоб на конфликты между соседями или на шум. На прошлой неделе число таких сообщений оказалось вдвое выше, чем за ту же неделю в 2019 г.