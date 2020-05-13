Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM За первые четыре месяца 2020 года в Бурятии зарегистрировано 249 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

За аналогичный период прошлого года произошло 309 ДТП, погибло 34 человека. Количество травмированных также снизилось с 416 до 331.

«Зарегистрировано снижение показателей детской аварийности. С участием детей произошло 38 происшествий, что привело к гибели 1 ребенка и травмированию 43 несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Изменения произошли в основном за счёт резкого снижения аварийности в апреле, когда на территории региона действовал режим самоизоляции. По данным ГИБДД, количество апрельских ДТП в 2020 снизилось на 36%.

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