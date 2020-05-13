Берёзовский, Свердловская область, , 08:01 — REGNUM В Берёзовском уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в мошенничестве и «отмывании» похищенных денег, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Берёзовский городской суд. Гражданину инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

По версии следствия, гражданин устроился на работу в детский дом Берёзовского в качестве механика, а затем стал юридическим консультантом и занял руководящую должность (на данный момент обвиняемый уволен). В апреле 2018 года детскому социально-реабилитационному центру были выделены средства на ремонт отопления — порядка 1,2 млн рублей.

Обвиняемый, введя в заблуждение директора детского дома, задумал и реализовал мошенническую схему и через подставных лиц оформил контракт на 310 тыс. рублей (фактически заплатив за ремонт только 100 тыс. рублей), похитив остальные денежные средства. При этом основные объёмы ремонта, предусмотренные сметой, так и не были выполнены. Таким образом сумма нанесённого ущерба составила более миллиона рублей.

Также обвиняемому удалось «отмыть» и обналичить более 513 тыс. рублей через банкоматы.