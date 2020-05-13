Барнаул, , 07:47 — REGNUM В Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2. Как сообщает оперативный штаб региона, только за 12 мая положительные результаты тестов получены сразу в 43 случаях. Их общее число составляет уже 770.

Больше всего положительных тестов выявлено в Змеиногорском районе (209), где в конце апреля произошла вспышка SARS-CoV-2, а также — в Барнауле (236). Большинство носителей вируса (560 случаев) образовалось по контакту с заболевшими (71 случай). Симптомы заболевания проявились у 104 больных (внебольничная пневмония) и у 143 заболевших ОРВИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае произошло три вспышки SARS-CoV-2. Впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, которая прибыла домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Женщину не поставили на учёт как прибывшую из-за рубежа, а её муж больше недели ходил на работу, считая себя здоровым.

Ещё одна вспышка SARS-CoV-2 произошла в Змеиногорском районе. Там положительные тесты SARS-CoV-2 были выявлены у вахтовиков Корбалихинского рудника.

Также вспышка была зарегистрирована в Бийске: в начале мая Роспотребнадзор подтвердил массовое заражение новым коронавирусом у сотрудников алтайского ЗАО «Эвалар».

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