Новосибирск, , 07:43 — REGNUM В Новосибирске за четыре месяца 2020 года произошло 1042 пожара. Для сравнения, в 2019 году за такой же период времени на территории города произошло на 16% больше возгораний — 1213 пожаров. Такие цифры приводит департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии.

Уточняется, что на пожарах погибли 15 человек, травмированы 55. (за это же время 2019 года погибли 13 человек, были травмированы 54).

Снизилось число пожаров в жилом секторе — по сравнению с 2019 годом на 16% (в 2020 году — 123 пожаров, в 2019 году — 143).

Больше всего пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнём — 823 случая (79% от общего количества). На них погибли 11 человек.

Из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования случилось 120 случаев возгорания (12%), погибли четыре человека. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей — 56 пожаров (5%).