Южно-Сахалинск, , 07:13 — REGNUM Два грузовых автомобиля столкнулись по дороге к карьеру «Лиственничный» в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что грузовик Hino двигался по дороге к карьеру, однако в ходе движения у него отказал воздушный клапан, приведший к отказу тормозной системы. Он врезался в попутный грузовой автомобиль КамАЗ. В результате столкновения отечественный грузовик съехал в кювет. Водитель Hino получил травмы, ему оказали медпомощь на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая четыре автомобиля столкнулись на 41-м километре Московской кольцевой автодороги. В результате ДТП пострадали три человека.

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