Новосибирск, , 06:46 — REGNUM Новосибирские следователи начали доследственную проверку по факту гибели 9-летнего мальчика на одном из водоёмов в городе Тогучин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Предварительно установлено, что 10 мая ребёнок был в гостях у дедушки. Вместе с друзьями он решил прокатиться на велосипедах. Дети приехали к водоёму, зашли в воду по колено и стали бегать. 9-летний мальчик поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Дети побежали за взрослыми. Тело ребёнка позже было извлечено из водоема.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.