Якутск, , 06:41 — REGNUM Вечером 12 мая в микрорайоне Даркылах в Мегино-Кангаласском районе Якутии из-за паводка смыло водой с дороги квадроцикл с двумя людьми.

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Благодаря оперативным действиям спасателей и инспекторов ГИМС, удалось найти мужчину и девушку. Их вытащили из воды, медицинская помощь людям не потребовалась, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 11 охотников застряли в воде, спасатели всех вытащили здоровыми и невредимыми.